Москвич осужден за мошенничество со ски-пассами на "Красной Поляне"

Фото: depositphotos/irinabal18

Центральный суд Сочи приговорил москвича Дениса Кожаева к двум годам колонии по обвинению в пяти эпизодах мошенничества со ски-пассами на "Красной Поляне", передает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.

Следствие выяснило, что в пик зимнего курортного сезона подсудимый обещал организовать туристам со скидкой ски-пасс, который необходим для пользования подъемниками горнолыжных курортов, расположенных на территории "Красной Поляны".

Кожаев предлагал на выбор как однодневные, так и сезонные ски-пассы. В результате введенные в заблуждение жертвы переводили ему деньги, однако обратной связи не получали. Всего от действий злоумышленника пострадали пять человек, общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей.

Ранее другой москвич Андрей Балашов получил два года условно за продажу пенсионерке искусственной шубы под видом натуральной из норки. Свою жертву он встретил на остановке, предложив подвезти до дома.

По дороге Балашов представил свой товар и запросил за него 100 тысяч рублей. Однако женщина отдала мужчине только половину суммы, поскольку больше у нее не было. Спустя время она заметила, что шуба сделана из искусственного меха, и обратилась в полицию.

Также в ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был осужден на четыре года колонии за мошенничество в крупном размере, но освободился весной 2023 года.

