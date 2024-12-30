Baza: в дом блогера Ивлеевой пробрался мужчина с битой и колючей проволокой

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

В дом блогера Анастасии Ивлеевой пробрался неизвестный мужчина с битой и колючей проволокой, передает телеграм-канал Baza.

Как пишут в Сети, злоумышленник перелез во двор через забор, разбил окно и начал обыскивать дом. Его присутствие зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего на место приехали правоохранители и нашли мужчину прячущимся в кладовой.

При этом сама Ивлеева на момент взлома в доме отсутствовала, так как выставила недвижимость на продажу уже около трех месяцев назад. Блогер отметила, что с ней уже случались схожие инциденты.

Так, в августе текущего года злоумышленник проник ночью к ней домой, пока она спала. Мужчина также выбил окно в подвале, от чего Ивлеева и проснулась. После этого он начал гулять по дому и в итоге зашел в комнату блогера с битами и прочими вспомогательными инструментами. Причем, прежде чем зайти, неизвестный разделся.

"Слава богу, мама, дети и другие родственники были в отъезде и кроме меня и сотрудника не было никого. <...> Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать что это было смертельно страшно, не сказать ничего", – поделилась женщина в беседе с изданием Super.ru.

Она также добавила, что в данный момент неизвестный находится в руках правоохранительных органов.

Между тем в Тольятти полицейские задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме с деньгами российской певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников в августе.

Злоумышленники убедили ее в том, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке Москвы якобы заинтересовались преступники. Поверив им, артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Кроме того, суд арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следователей, забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. В рамках дела еще был задержан и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев.