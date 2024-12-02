Суд Москвы поместил под домашний арест пластического хирурга за вред здоровью клиентов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Люблинский суд Москвы отправил под домашний арест до 29 января директора ООО "Бьюти Терапия", пластического хирурга Татьяну Станкевич за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Врач подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, подозреваемая провела девушке операцию в квартире жилого дома без надлежащих условий. В результате пациентка частично утратила подвижность век.

Помимо этого, находясь в частном медицинском центре столицы, Станкевич прооперировала еще одну девушку. В результате пациентку госпитализировали в реанимацию.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.

До этого столичные следователи начали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. По версии СК, 17 сентября в помещении Центра аренды косметологических кабинетов, который находится на Садовнической улице, пациентке ввели инъекцию в лицо неустановленным веществом, что нанесло вред ее здоровью.