Владелица квартиры Долиной заявила, что не знает помогавших мошенникам мужчин

Фото: телеграм-канал "Лариса Долина"

Новая владелица квартиры артистки Ларисы Долиной, 34-летняя Полина Лурье, никогда не видела мужчин, которых задержали за участие в мошеннической схеме. Об этом она рассказала в беседе с Regnum.

"Эти мужчины не присутствовал во время сделки по квартире", – рассказала она, имея ввиду фигурантов Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева.

По версии следствия, мужчины купили средства связи и сим-карты, чтобы злоумышленники могли общаться между собой, а также оформили банковские карты, на которые приходили похищенные деньги. После обналичивания Каменецкий и Леонтьев забирали свою долю, не встречаясь ни с Долиной, ни с Лурье.

До этого также была арестована женщина-курьер мошенников Анжела Цырульникова.

Долина стала жертвой мошенников в августе, когда злоумышленники убедили ее продать квартиру и перевести средства на якобы безопасный счет. Вместе с другими средствами общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Певица направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но Лурье, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала встречный иск. Квартира остается арестованной.

