Юрист Блиновской заявил, что ФНС ошибочно насчитала блогеру около 350 млн руб налогов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Федеральная налоговая служба (ФНС) ошибочно определила сумму недоимок блогера Елены Блиновской. Об этом заявил в суде ее адвокат Иван Морозов, передает ТАСС.

В частности, некоторые платежи, которые сотрудники ведомства сочли недоимками, проводились лицами, проживающими за рубежом. Они при этом не являются налоговыми резидентами России. По мнению юриста, ФНС не должна была учитывать эту сумму. Он также обратил внимание, что в этом отношении были и иные нарушения.

Таким образом, по мнению защиты Блиновской, служба насчитала ей 300–350 миллионов рублей лишних налогов.

При этом сама блогер заявила в суде, что полностью признает сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.