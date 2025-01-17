Блиновская признала вину по всем статьям в суде Москвы

Блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, включая неуплату налогов и легализацию средств. Это произошло на допросе в Савеловском суде Москвы. Основательница "Марафона желаний" заявила, что надеется покрыть задолженность за счет продажи имущества.

Как отметил риелтор Владимир Шмелев, даже при срочной продаже с дисконтом имущество Блиновской, оцениваемое в 64 миллиарда рублей, может принести до 30 миллиардов за несколько месяцев.

Ранее Блиновская отрицала свою вину в легализации средств, заявляя только о неуплате налогов. Она также утверждала, что при задержании на границе не собиралась покидать Россию, а планировала зарубежные выступления.

На заседание приехал и муж блогерши Алексей Блиновский, который проходит по делу в качестве свидетеля. Однако общаться с журналистами после суда он отказался.

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