Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 08:00

Шоу-бизнес

Блиновская признала вину по всем статьям в суде Москвы

Блиновская признала вину по всем статьям в суде Москвы

"Московский патруль": экс-возлюбленного Волочковой Дюрана приговорили к 7 годам колонии

="Московский патруль": блогер Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Елена Блиновская признала сумму налоговых недоимок и скрытых доходов

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

Блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, включая неуплату налогов и легализацию средств. Это произошло на допросе в Савеловском суде Москвы. Основательница "Марафона желаний" заявила, что надеется покрыть задолженность за счет продажи имущества.

Как отметил риелтор Владимир Шмелев, даже при срочной продаже с дисконтом имущество Блиновской, оцениваемое в 64 миллиарда рублей, может принести до 30 миллиардов за несколько месяцев.

Ранее Блиновская отрицала свою вину в легализации средств, заявляя только о неуплате налогов. Она также утверждала, что при задержании на границе не собиралась покидать Россию, а планировала зарубежные выступления.

На заседание приехал и муж блогерши Алексей Блиновский, который проходит по делу в качестве свидетеля. Однако общаться с журналистами после суда он отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика