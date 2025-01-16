Алексей Блиновский объяснил, почему его супруга подпала под уголовное преследование

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Блогер Елена Блиновская подпала под уголовное преследование, так как не успела спрогнозировать рост бизнеса. Об этом заявил ее супруг Алексей в ходе допроса в суде.

"Зачастую рост был в геометрической прогрессии, мы не успевали следить, как растет компания. Мы не могли догнать бизнес: такими темпами росла команда. Она набиралась очень хаотично", – цитирует его телеграм-канал Shot.

Блиновский подчеркнул, что блогер якобы никогда не вовлекалась в управление компанией, а всегда делегировала набор персонала, технические вопросы и финансы. Женщина была сосредоточена на продукте, указал он.

"Никогда такого не было, чтобы Лена проводила какие-то собрания. Максимум она могла получить СМС от помощницы, что у нас все ок", – заключил он.

Ранее Блиновская полностью признала свою вину в налоговых недоимках и отмывании денег. Она обвинила свою команду в дезинформации, так как думала, что речь идет о меньшей сумме долга.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что она снизила доходы, чтобы уйти от уплаты налогов. Следствие предъявило Блиновской и ее супругу обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей.

Из общей суммы задолженности блогер выплатила недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

