Суд арестовал четвертого фигуранта дела об обмане Ларисы Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд отправил под стражу жителя Поволжья, который может быть причастен к хищению денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Ранее полицейские в Тольятти задержали четвертого фигуранта дела об обмане Долиной – 20-летнего местного жителя. В столичном главке МВД РФ рассказали, что мужчина нашел в Сети подработку, на которой за 20 тысяч рублей ему нужно было оформить на себя банковскую карту и передать ее "работодателям".

Именно на эту карту поступили украденные у исполнительницы 4,5 миллиона рублей. По инструкции кураторов мужчина поехал в Пермский край, где обналичил 2 миллиона 750 тысяч рублей, которые позже передал третьим лицам, уточнили в ведомстве.

Мошенники обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили ее в том, что ее недвижимостью в Москве якобы заинтересовались злоумышленники. Артистка, поверив им, продала жилье, а деньги перевела на "безопасный счет". Позже стало известно, что певица отправляла мошенникам и другие средства, в результате чего сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Суд заключил под стражу женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии СК, забрала у Долиной часть денег и перевела аферистам. В рамках расследования также задержали еще двух мужчин – жителя Йошкар-Олы и жителя Татарстана.