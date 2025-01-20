Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:15

Происшествия

Авария с участием "КамАЗа" и такси произошла на севере Москвы

Авария с участием "КамАЗа" и такси произошла на севере Москвы

Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Два человека пострадали в ДТП около станции метро "Марьина Роща" в Москве

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Шесть машин повреждены после ДТП в подмосковном Реутове

Новости регионов: у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута

Суд рассмотрит дело супругов Никоновых, обвиняемых в небезопасном массаже для детей с ДЦП

Новости мира: на горнолыжном курорте Испании обрушился подъемник

Машина скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Новости регионов: дамба у танкера "Волгонефть-239" укрепляется бетонными заграждениями

Минувшим вечером, 19 января, на севере Москвы произошла серьезная авария. На пересечении улицы Советской Армии и Лазаревского переулка столкнулись "КамАЗ" и такси. По предварительным данным, водитель "Ситроена", поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику.

От удара микроавтобус развернуло, его переднюю часть сильно смяло, а обломки разбросало по дороге. Водитель "КамАЗа" потерял управление, и его выбросило из-за руля. Машина остановилась, врезавшись в забор.

В результате ДТП пострадали два пассажира такси: мужчина и ребенок. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика