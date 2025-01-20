Авария с участием "КамАЗа" и такси произошла на севере Москвы

Минувшим вечером, 19 января, на севере Москвы произошла серьезная авария. На пересечении улицы Советской Армии и Лазаревского переулка столкнулись "КамАЗ" и такси. По предварительным данным, водитель "Ситроена", поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику.

От удара микроавтобус развернуло, его переднюю часть сильно смяло, а обломки разбросало по дороге. Водитель "КамАЗа" потерял управление, и его выбросило из-за руля. Машина остановилась, врезавшись в забор.

В результате ДТП пострадали два пассажира такси: мужчина и ребенок. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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