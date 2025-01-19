Крещенские купания в Анапе организовали в Черном море

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В Анапе купания на Крещение организовали в Черном море. О чистой воде в телеграм-канале сообщил оперштаб Кубани.

"Крещенские купания в море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега", – говорится в сообщении.

В оперштабе Кубани также заявили, что, со слов окунувшихся в море, вода чистая и теплая.

"Вода очень чистая, даже с головой нырял, видите, даже волосы мокрые. Видно, что нет никого мазута. Чистейшая вода, приятная по температуре даже", – поделился местный житель Владимир Балуков.

При этом в субботу, 18 января, оперштаб Кубани сообщал о новых выбросах мазута на 13 участках пляжей Анапы и Темрюкского района. Обнаружить их удалось после мониторинга береговой полосы.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

