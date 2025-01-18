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18 января, 13:45

Происшествия

Новости мира: 27 человек погибли в результате пожара в Калифорнии

Новости мира: 27 человек погибли в результате пожара в Калифорнии

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Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 27 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести. В настоящее время распространение огня замедлилось, но метеорологи не исключают, что в случае возвращения ветреной погоды, ситуация может ухудшиться. Пожары начались в Калифорнии 7 января. Десятки тысяч человек остались без крыши над головой. В настоящее время специалисты подсчитывают ущерб.

Между тем в Тунисе дороги ушли под воду. Сильные дожди обрушились на большинство провинций страны. Реки выходят из берегов, уровень воды достиг критической отметки. Одного человека унесло мощным потоком на севере страны. Автомобильное движение парализовано, дороги перекрыты, также отменены занятия в школах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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