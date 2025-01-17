Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома с молоком и пивом

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Пиво и молоко помогли начальнику пожарной службы округа Ориндж пригорода Лос-Анджелеса Брайану Феннесси спасти дом соседа своего брата, передает телеканал KABC.

Как рассказал Феннесси, огонь от пожара "Итон" начал приближаться к району, где жил его брат, в среду, 15 января. Он сразу же позвонил родственнику, чтобы предупредить об опасности, но тот не взял трубку.

Тогда пожарный решил самостоятельно туда отправиться, но когда прибыл на место, выяснил, что брат вместе с семьей уже эвакуировался. Феннесси решил все-таки проверить дом и обнаружил, что все здания поблизости были полностью охвачены огнем, кроме дома брата и соседа.

Увидев, что газовый счетчик на одном из зданий начал плавиться от огня, спасатель стал искать, чем можно охладить его, но воды поблизости не оказалось.

"Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было, – это немного молока и пара (бутылок. — Прим. ред.) пива", – вспоминает он.

Этими продуктами Феннесси и воспользовался. Благодаря такому решению, когда пожар закончился, уцелели только эти два дома.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 27.

Согласно последним данным, площадь возгораний в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна. Как отмечал действующий президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.