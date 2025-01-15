Полиция Лос-Анджелеса задержала троих подозреваемых из-за поджогов на фоне пожаров

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Трое человек задержаны в округе Лос-Анджелес по подозрению в поджоге на фоне пожаров. Об этом сообщил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл.

"В воскресенье (12 января. – Прим. ред.) ночью наши офицеры в (районе. – Прим. ред.) Северный Голливуд ответили на вызов в связи с (обнаружением. – Прим. ред.) возможного подозреваемого в поджоге, который использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар", – приводит РИА Новости слова Макдоннелла.

Он также добавил, что два дополнительных задержания были произведены в понедельник, 13 января.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден подчеркнул, что на восстановление пострадавших от пожаров районов потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить финансирование на эти нужды.