Жертвами пожаров в Калифорнии стали около 27 человек

Фото: ТАСС/АР/John Locher

Пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные департамента судебно-медицинской экспертизы.

По состоянию на 16:00 четверга (01:00 пятницы по московскому времени. – Прим. ред.) на месте пожарищ были найдены останки 27 человек. Личности большинства из них еще не установлены.

Кроме того, 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABC со ссылкой на управление шерифа округа. Реальное число пропавших без вести может оказаться выше, считают журналисты.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. Согласно последним данным, площадь возгораний в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна. Как отмечал действующий президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.