Федеральная трасса перекрыта в Приангарье из-за ДТП с тремя грузовиками

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

В Тайшетском районе Иркутской области из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей была перекрыта федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, авария произошла на 1258-м километре трассы недалеко от поселка Алзамай Нижнеудинского района.

"Есть погибшие. В настоящее время на месте работают сотрудники спецслужб. Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее под Самарой столкнулись три машины. В результате погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.

До этого под Бийском в аварию попали 27 автомобилей. Предварительно, пострадавших нет. На месте ДТП работали экстренные службы.

