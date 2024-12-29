Новости регионов: смертельная авария произошла под Самарой

Смертельная авария произошла утром под Самарой. Там столкнулись сразу три машины. Погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.

В поселке Агроном Краснодарского края загорелась овощебаза. Огонь удалось локализовать, когда он охватил уже четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекли больше полусотни сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Нижегородским пожарным пришлось эвакуировать целый ресторан. На цокольном этаже загорелся мангал. Из помещения удалось вывести как минимум 150 человек, никто не пострадал.

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