Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:30

Происшествия

Новости регионов: смертельная авария произошла под Самарой

Новости регионов: смертельная авария произошла под Самарой

Россия привлекла лучших специалистов для расследования крушения самолета в Казахстане

Новости мира: самолет разбился в Южной Корее

Новости мира: причиной крушения самолета в Южной Корее могло стать столкновение с птицами

Крупная авария произошла ночью на Липецкой улице

Московские волонтеры помогают спасать птиц после разлива мазута в Краснодарском крае

Новости регионов: российские военнослужащие в зоне СВО готовятся к Новому году

Новости мира: в Турции прогремел взрыв в жилом здании

"Московский патруль": в столице обнаружили контрафактный алкоголь

"Московский патруль": ФСБ предотвратила покушения на офицера и военного блогера

Смертельная авария произошла утром под Самарой. Там столкнулись сразу три машины. Погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.

В поселке Агроном Краснодарского края загорелась овощебаза. Огонь удалось локализовать, когда он охватил уже четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекли больше полусотни сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Нижегородским пожарным пришлось эвакуировать целый ресторан. На цокольном этаже загорелся мангал. Из помещения удалось вывести как минимум 150 человек, никто не пострадал.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика