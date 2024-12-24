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24 декабря, 11:15

Происшествия

Новости регионов: шесть рабочих погибли при пожаре в Татарстане

Новости регионов: шесть рабочих погибли при пожаре в Татарстане

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Шесть человек погибли при пожаре в доме для временного проживания рабочих в Татарстане. Как сообщили в МЧС, в помещении находились 39 человек. 33 из них смогли сами выйти на улицу, остальные погибли. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К этой минуте огонь удалось потушить. По предварительным данным, причиной ЧП стало неправильное использование электрооборудования.

Ракету "Союз-2.1б" со спутником доставили на стартовый комплекс космодрома Байконур. На месте уже закончили собирать транспорт. Пуск ракеты назначен на 25 декабря, планируется, что он начнется в 10:45 по московскому времени. Ракета-носитель выведет на орбиту спутник, который предназначен для наблюдения за поверхностью Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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