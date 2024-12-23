В СК сообщили, что массовое ДТП в Москве произошло по вине водителя автобуса

Массовое ДТП в Москве, где пострадали 15 человек, спровоцировал водитель автобуса. Он не уступил дорогу машине МЧС. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Среди пострадавших есть ребенок. В результате аварии повреждено множество машин. По предварительным данным, пожарная машина спасателей с включенными спецсигналами ехала на красный свет. Председатель Следственного комитета поручить завести уголовное дело.

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