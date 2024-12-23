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23 декабря, 17:30

Происшествия

Новости регионов: пожар на складе стройматериалов потушили в Чечне

Новости регионов: пожар на складе стройматериалов потушили в Чечне

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Крупный пожар на складе со строительными материалами потушили в Чечне. Огонь распространился на площади 1 100 квадратных метров. По данным МЧС, спасатели вынесли из пламени газовый баллон. Причину ЧП выясняют.

Между тем в подмосковной Балашихе женщина устроила погром в кафе. Посетительница сначала о чем-то поговорила с работницей заведения, а затем подошла к кассе и сбросила на девушку стоявшие на прилавке товары. Продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение, а женщина продолжила пинать витрины. В завершении дебоширка швырнула мусорный контейнер в стену и ушла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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