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Новости

23 декабря, 07:30

Происшествия

Новости регионов: на Кубани из-за шторма могут повредиться мешки с собранным мазутом

Новости регионов: на Кубани из-за шторма могут повредиться мешки с собранным мазутом

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На Кубань обрушился шторм. Волны и сильный ветер могут повредить на берегу мешки с собранным мазутом. Из-за ухудшения погоды работы по расчистке пляжей пока приостановлены. Сообщается, что людям опасно находиться на берегу, а техника вязнет в песке. Всего уже собрали больше 17 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Волонтеры также смогли спасти уже почти тысячу птиц, 890 из них направили на реабилитацию.

Штормовое предупреждение объявили и на севере Красноярского края. Ожидается метель. Ветер будет разгоняться в порывах до 25 метров в секунду. В Норильске ученикам первой смены разрешили не посещать уроки по усмотрению родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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