Скончался еще один пассажир поезда, попавшего в аварию в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Еще один пассажир поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

"Врачи делают все необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больницах, пошли на поправку", – добавил глава области.

Большинство пассажиров, которые находились в пунктах временного размещения, отправлены домой на спецтранспорте. Основная же часть пассажиров продолжила свой путь в Санкт-Петербург.

Между тем, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, поезд № 11 с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург.

Чибис выразил отдельную благодарность всем врачам и сотрудникам спецслужб, а также местным жителям, которые оказали какую-либо поддержку пострадавшим после ЧП.

Ранее стало известно о первом погибшем пассажире в результате столкновения поездов в Мурманской области. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским составом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря. С рельсов сошли 3 пассажирских вагона и несколько грузовых.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

По последним сведениям, количество пострадавших при столкновении поездов составляет 27 человек. Среди пострадавших 22 взрослых и пятеро детей.