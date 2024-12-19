Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 27

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Количество пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области увеличилось до 27 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора, министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

Среди пострадавших 22 взрослых и пятеро детей. По словам Панычева, один человек погиб в результате аварии. Бригады скорой помощи госпитализировали 17 человек в центральные районные больницы региона.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.