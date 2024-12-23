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23 декабря, 13:30

Происшествия

Новости регионов: пожар в магазине произошел в Якутии

Новости регионов: пожар в магазине произошел в Якутии

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В Якутии произошел пожар в магазине, сообщают в МЧС. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На место прибыли больше 40 специалистов и техника. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Информации о пострадавших не поступало.

Уже больше 10 тысяч человек ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Об увеличении группировки сообщили в Минприроды России. Также работают свыше 360 единиц техники. Повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров обнаружены в трех локациях Анапы, в том числе на одном из пляжей. Загрязнение нефтепродуктами зафиксировали и у Крыма. Эксперты считают, что мазут, скорее всего, попадет на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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