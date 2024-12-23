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Новости

23 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар вспыхнул на буровой установке в Оренбургской области

Новости регионов: пожар вспыхнул на буровой установке в Оренбургской области

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Пожар на буровой установке произошел в Оренбургской области. На месте работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве. Тушением занимаются больше 50 человек, привлечена техника. Пострадавших нет.

Тем временем световое шоу "Рождественские сказки" озарило Морской Никольский собор в Кронштадте. На куполе и фасаде здания появились яркие проекции ангелов, мерцающих звезд и Богородицы с младенцем. Местные жители отмечают, что шоу устраивают не в первый раз, но с каждым годом оно становится все интереснее. Его будут показывать до 8 января 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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