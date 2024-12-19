Ледяные иглы выпали в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ледяные иглы выпали минувшей ночью в Московском регионе на фоне 20-градусных морозов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, это редкое атмосферное явление иногда называют алмазной пылью или осадками ясного неба. Речь идет о твердых осадках, выпадающих из высоких перистых облаков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе.

Синоптик подчеркнул, что снежные кристаллы сверкают ночью в свете луны или фонарей. Нередко они образуют в ночное время светящиеся столбы, идущие от фонарей вверх в небо. Чаще всего это явление бывает в Антарктике и Арктике, но может наблюдаться в любом месте при температуре воздуха ниже минус 10–15 градусов. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва.

В Москве и Подмосковье в ночь на 19 декабря были зафиксированы сибирские морозы. В столице температура воздуха местами опускалась до 18,5 градуса мороза. В Подмосковье ночью были зафиксированы 20-градусные морозы.

Тишковец ранее назвал эти показатели самой низкой температурой в текущем сезоне. Однако до конца года таких морозов больше не будет. По метеостатистике, подобного рода морозы случаются в среднем не чаще одного раза в пять лет. Последний раз такая стужа в столице в этот день заворачивала в 2012 году.

Между тем облачная погода с небольшим снегом во второй половине дня ожидается в столице в четверг, 19 декабря. По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Кроме того, в Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения теперь действует до 15:00 четверга.