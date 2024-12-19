Синоптик Тишковец: сибирские морозы были зафиксированы в Москве в ночь на 19 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и области были зафиксированы сибирские морозы в ночь на 19 декабря. В столице температура воздуха местами опускалась до 18,5 градуса мороза, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"На Балчуге – минус 13,8, в Строгино – минус 16,7, Тушино – минус 17, Бутово – минус 18,5, на опорной метеостанции ВДНХ минус 15,6 градуса, что на 7 градусов ниже положенной в декабре ночной многолетней нормы", – сказал Тишковец, добавив, что такие морозы более характерны для таких городов, как Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск или Красноярск.

Как отметил синоптик, в Подмосковье ночью были зафиксированы 20-градусные морозы. Тишковец назвал эти показатели самой низкой температурой в текущем сезоне. До конца года таких морозов больше не будет, считает он.

"По метеостатистике, подобного рода морозы случаются в среднем не чаще одного раза в пять лет. Последний раз такая стужа в столице в этот день заворачивала в 2012 году", – заключил синоптик.

Между тем облачная погода с небольшим снегом во второй половине дня ожидается в столице в четверг, 19 декабря. По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Кроме того, в Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения теперь действует до 15:00 четверга.