Небольшой снег и гололед ожидаются в Москве 19 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом во второй половине дня ожидается в Москве в четверг, 19 декабря. Местами по городу возможен гололед, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице будет опускаться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Между тем в Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения теперь действует до 15:00 19 декабря.

Кроме того, 20 декабря в столице прогнозируется ледяной дождь. При этом температура воздуха днем может доходить до плюс 3 градусов. Синоптики отмечают, что из-за ледяного дождя возможна сильная гололедица.