Синоптик Вильфанд: резкие скачки атмосферного давления произойдут в Москве в ближайшие дни

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Резкие колебания атмосферного давления начнутся в Москве в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Давление очень сильно меняется. Вчера давление было очень низкое – 721 миллиметр, в четверг прогнозируется 743 миллиметра – это выше на 22 миллиметра, очень быстрые изменения", – приводит его слова Агентство "Москва".

Как отметил синоптик, после этого вновь произойдет понижение на 6–7 миллиметров, а в субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, давление повысится на 10 миллиметров.

Между тем сильный мороз прогнозируется в Московском регионе в четверг, 19 декабря. Температура воздуха составит до минус 18 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 21 градуса. В этот день выпадет 2–4 сантиметра снега в столице.

В конце текущей недели в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.

