В Южном Бутове потушили крупный пожар на складе пластиковых изделий

Крупный пожар произошел в Южном Бутове на складе с пластиковыми изделиями. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров в двухэтажном промышленном здании, передали в МЧС.

В ведомстве рассказали, что из-за отсутствия поблизости источников воды специалистам пришлось протянуть рукава на расстояние 400 метров. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

По последней информации, спасатели сумели ликвидировать открытое горение. Причины возгорания и возможный ущерб уточняются.

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