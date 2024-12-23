Бастрыкин поручил возбудить дело после крупного ДТП в Марьине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в столичном районе Марьино, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Возбудить уголовное дело поручено руководителю столичного главка СК РФ Андрею Стрижову. Также ему нужно будет представить Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах аварии. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.

ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара с участием трех автомобилей, автобуса и пожарной машины произошло вечером в воскресенье, 22 декабря. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок, всем им оказывается медпомощь.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пожарная машина столкнулась с автобусом на перекрестке, после чего продолжила движение и врезалась в несколько легковушек.

В связи с ДТП перекрывали движение по Новочеркасскому бульвару, задерживались автобусы и электробусы.