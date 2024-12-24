Автобусы начали курсировать вместо трамваев после ДТП на путях в проезде Дежнева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вместо трамваев на маршруты вышли автобусы после ДТП на путях в проезде Дежнева, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, автобусы курсируют от остановки "Медведково" до остановки "ВДНХ, главный вход". Жителям и гостям города посоветовали внимательно следить за объявлениями водителей.

В настоящее время в проезде Дежнева задерживаются трамваи № 17. Проезд затруднен в районе остановки "Сухонская улица". Сейчас маршрут проезда трамваев временно изменен.

Ранее пять человек пострадали в ДТП на Профсоюзной улице в Москве. Маршрутное такси и автобус столкнулись на юго-западе столицы в понедельник, 23 декабря. В МЧС уточнили, что одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.