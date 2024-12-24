Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи № 17 задерживаются в проезде Дежнева из-за ДТП на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд затруднен в районе остановки "Сухонская улица". Маршрут проезда трамваев временно изменен, обращает внимание ведомство.

Жителям и гостям города рекомендовали следить за объявлениями в транспорте.

Ранее была названа причина массовой аварии в столичном Марьине. По информации Следственного комитета России, водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными спецсигналами.

ДТП с участием трех автомобилей, автобуса и пожарной машины произошло 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок.