24 декабря, 09:05Происшествия
Трамваи № 17 задерживаются в проезде Дежнева из-за ДТП на путях
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Трамваи № 17 задерживаются в проезде Дежнева из-за ДТП на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Проезд затруднен в районе остановки "Сухонская улица". Маршрут проезда трамваев временно изменен, обращает внимание ведомство.
Жителям и гостям города рекомендовали следить за объявлениями в транспорте.
Ранее была названа причина массовой аварии в столичном Марьине. По информации Следственного комитета России, водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными спецсигналами.
ДТП с участием трех автомобилей, автобуса и пожарной машины произошло 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок.
"Московский патруль": 15 человек пострадали при столкновении автобуса и пожарной машины