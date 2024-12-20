Российские космонавты Овчинин и Вагнер завершили выход в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили выход в открытый космос. Об этом сообщили в Госкорпорации "Роскосмос".

Космонавты закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" в 01:53 по московскому времени. Таким образом, они провели в открытом космосе 7 часов и 17 минут.

За это время они смонтировали на служебном модуле "Звезда" и подключили рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, а также заменили четыре фиксирующие платы, которые обеспечивают надежное удерживание состыкованных разъемов кабелей.

Кроме того, Овчинин и Вагнер демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента "Тест" и две панели в рамках эксперимента "Выносливость", которые пробыли снаружи МКС 3,5 года.

Они также сняли научную аппаратуру "Индикатор-МКС" эксперимента "Контроль", установленную на модуле "Поиск" в июне 2013 года.

В конце выхода Овчинин разместился в переносном рабочем месте на европейском дистанционном манипуляторе ERA и оттолкнул в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами с рентгеновского спектрометра и научной аппаратурой "Индикатор-МКС". Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в земной атмосфере.

В "Роскосмосе" отметили, что это был 73-й российский выход в открытый космос в рамках проекта МКС и второй в 2024 году. Для Овчинина он стал вторым выходом в космической карьере, а для Вагнера – первым.

Российские космонавты вышли в открытый космос вечером 19 декабря. Изначально планировалось, что они будут находиться за пределами МКС 6 часов 43 минуты.

В конце ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" с высокодетальным радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.