Российские космонавты вышли в открытый космос для работы с модулем "Звезда"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер открыли выходной люк модуля "Поиск" МКС, чтобы установить спектрометр на модуль "Звезда" в ходе второй внекорабельной деятельности за 2024 год. Трансляция с этим событием доступна на сайте "Роскосмоса".

В процессе выхода в открытый космос российские участники экипажа установят и подсоединят рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН к внешней поверхности служебного модуля.

Устройство будет контролировать 84% небесной сферы, что позволит ученым подсчитать количество сверхмассивных черных дыр в космосе. Кроме того, они займутся снятием научного оборудования с модуля "Поиск".

После этого Овчинин займет место в мобильном рабочем пространстве руки-манипулятора ERA и отпустит от станции контейнер с демонтированными компонентами. Этот контейнер вскоре сгорит в атмосфере Земли.

Планируется, что космонавты будут находиться за пределами станции 6 часов 43 минуты.

Ранее стало известно, что жители столицы могут попытаться понаблюдать за звездопадом Урсиды вне города в ночь на 22 декабря, однако сделать это будет непросто. Условия для наблюдения не очень благоприятны: Луна будет вблизи последней четверти и засветит небо.

Но все-таки можно попытаться посмотреть на звездопад за пределами Москвы при ясной погоде.