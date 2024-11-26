Popular Mechanics: Земля наклонилась на 80 сантиметров за последние 20 лет

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За последние 20 лет Земля наклонилась на 80 сантиметров к востоку из-за откачки воды из недр планеты, выяснила группа международных ученых совместно с коллегами из Сеульского национального университета. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

Ученые утверждают, что откачка грунтовых вод из недр планеты способна изменить ее наклон и вращение. В 2016 году было опубликовано первое исследование на эту тему. Хотя в нем не рассматривались грунтовые воды, в нем была высказана идея о том, что таяние ледников и айсбергов, а также высвобождение и перераспределение огромных объемов воды могут оказать влияние на положение оси Земли.

Новое исследование 2023 года показало, что отклонение Земли на 80 сантиметров равно повышению мирового океана на 6 миллиметров.

"Ось вращения Земли значительно смещается. Наше исследование выявило, что из всех причин, связанных с климатом, именно перераспределение грунтовых вод оказывает максимальное влияние на сдвиг полюса", – уточнил геофизик из Сеульского национального университета Ки Вон Со.

Результаты исследования показали, что с 1993 года из подземных природных хранилищ было извлечено 2 150 гигатонн воды. Часть была использована для орошения сельскохозяйственных угодий и других хозяйственных нужд. В итоге она оказалась в океане.

В ходе работы ученые обнаружили, что больше всего грунтовых вод откачивают в северо-западной части Индии и на западе Северной Америки. Именно в этих регионах активно используют артезианскую воду для орошения.

В будущем исследователи планируют проанализировать исторические сведения. В прошлом на планете были продолжительные ледниковые периоды, когда уровень океана снижался на десятки метров, и вся эта вода превращалась в лед, который накапливался в ледниках, изменяя рельеф поверхности Земли. Это поможет ученым лучше понять закономерности движения подземных вод и их воздействие на климат в целом.

Между тем астероид 2024 РТ5, названный "второй Луной", удалится от планеты до 2055 года. По данным экспертов, ширина небесного тела достигает 10 метров. Сейчас он находится в 3,2 миллиона километров от Земли. К Солнцу астероид начал приближаться 25 ноября, после чего он начнет удаляться от планеты.

В январе астероид приблизится к Земле на расстояние около 1,7 миллиона километров. После этого его притянет гравитация Солнца. Без специальных приборов астероид невозможно увидеть. Его можно обнаружить только с помощью мощного телескопа.