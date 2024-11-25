Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от космического мусора

Фото: roscosmos.ru

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", – отмечается в сообщении.

По данным "Роскосмоса", двигатели "Прогресса" были включены в 12:49 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. Это позволило увеличить орбиту станции примерно на 500 метров.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" с новогодними подарками стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. "Прогресс МС-29" доставил на станцию почти 2,5 тысячи килограммов грузов.

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что на "Прогресс" в том числе загрузили свежие фрукты, сладости, сушеное мясо и консервы для космонавтов.