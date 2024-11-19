Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международной космической станции (МКС), чтобы не допустить ее столкновения с космическим мусором, сообщили в Роскосмосе в своем телеграм-канале.

В 23:09 по московскому времени были запущены двигатели космического корабля "Прогресс". Они работали около пяти минут, что позволило станции подняться на орбиту примерно на 800 метров.

Ранее "Прогресс МС-27" вошел в атмосферу Земли, а его несгоревшие элементы рухнули в несудоходном районе южной части Тихого океана. После полугодовой работы в составе российского сегмента МКС грузовик был сведен с орбиты и разрушен, уточнили в "Роскосмосе".

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС днем 19 ноября. Около 19:11 по московскому времени он активировал двигатели на торможение.

"Прогресс МС-27" с оборудованием для экспериментов и топливом для дозаправки пристыковался к МКС 1 июня. Он доставил на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов.