Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" назначен на 21 ноября в 15:22 по московскому времени, при этом установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур она будет 18-го числа, передает пресс-служба "Роскосмоса".

Ожидается, что "Прогресс МС-29" доставит на МКС около 2,5 тысячи килограммов грузов, включая 869 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма сжатого азота.

Помимо этого, корабль привезет на орбиту аппаратуру и материалы для космических экспериментов: "СПЛАНХ", "Лазма", "Взаимодействие-2", "Сепарация", "Вампир", "Фуллерен", "БТН-Нейтрон-2", "3D-печать".

Между тем два спутника "Ионосфера-М" № 1 и 2, запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", были доставлены на заданную орбиту и отделены от разгонного блока "Фрегат".

Как рассказали в "Роскосмосе", разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутника.