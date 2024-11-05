05 ноября, 04:41Наука
Спутники "Ионосфера-М" успешно выведены на орбиту
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Два спутника "Ионосфера-М" № 1 и 2, запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", были доставлены на заданную орбиту и отделены от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".
В организации добавили, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутника.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и 2, а также попутными малыми спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в ночь на 5 ноября.
Спустя несколько минут после старта ракета вывела на орбиту разгонный блок с двумя спутниками. Они будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей и другими процессами.
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