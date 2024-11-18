Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" установлена на старте Байконура

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур, сообщает "Роскосмос".

После того, как ракету транспортировали в вертикальное положение, специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску. Он намечен на 21 ноября в 15:22.

С помощью "Прогресс МС-29" на МКС планируется доставить 2 487 килограммов грузов, в том числе 1 155 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции.

Также ракета-носитель доставит 869 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды для космонавтов и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Кроме того, корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать".

Между тем два спутника "Ионосфера-М" № 1 и 2, запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", были доставлены на заданную орбиту и отделены от разгонного блока "Фрегат".

Как рассказали в "Роскосмосе", разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутника.