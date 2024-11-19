Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС

Фото: roscosmos.ru

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос".

Отмечается, что около 19:11 по московскому времени грузовой корабль активирует двигатели на торможение. Это позволит ему начать сход с орбиты МКС и войти в атмосферу Земли. Несгораемые элементы корабля упадут и впоследствии затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-27" был запущен с космодрома Байконур 30 мая, он привез на станцию 2,5 тонны грузов.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" была установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур. Пуск намечен на 21 ноября в 15:22.

С помощью "Прогресса МС-29" на МКС планируется доставить 2 487 килограммов грузов.