Грузовой корабль "Прогресс МС-27" сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане

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Грузовой корабль "Прогресс МС-27" вошел в атмосферу Земли, а его несгоревшие элементы рухнули в несудоходном районе южной части Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

По информации ведомства, корабль завершил полет. После полугодовой работы в составе российского сегмента МКС грузовик был сведен с орбиты и разрушен, уточнили в "Роскосмосе".

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС днем 19 ноября. Около 19:11 по московскому времени он активировал двигатели на торможение.

"Прогресс МС-27" с оборудованием для экспериментов и топливом для дозаправки пристыковался к МКС 1 июня. Он доставил на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов.

На орбиту также привезли следующее оборудование: "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". "Прогресс МС-27" вдобавок транспортировал 754 килограмма топлива, 40 килограммов азота и 420 килограммов воды.

