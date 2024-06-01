Грузовой корабль "Прогресс МС-27" с оборудованием для экспериментов пристыковался к МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-27" с оборудованием для экспериментов и топливом для дозаправки пристыковался к МКС. Трансляция доступна на официальном портале "Роскосмоса".

Корабль причалил к модулю "Поиск", который является частью сегмента РФ. Он доставил на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов. На орбиту также привезли следующее оборудование: "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган".

Также "Прогресс МС-27" транспортировал 754 килограмма топлива, 40 килограммов азота и 420 килограммов воды.

30 мая Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с космодрома Байконур.

До этого в "Роскосмосе" рассказали о планах запустить систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца 2024 года. Она будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи.

