Ракета "Союз" с кораблем и новогодними подарками стартовала к МКС

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", который доставит на Международную космическую станцию (МКС) новогодние подарки, стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур, пишет ТАСС.

По плану космическое судно отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут после старта. При этом с МКС корабль должен будет сблизиться через 50 часов, а состыковаться с модулем "Поиск" только в субботу, 23 ноября, в 17:36 по московскому времени.

"Прогресс МС-29" доставит на станцию почти 2,5 тысячи килограммов грузов, среди которых 869 килограмм – топливо дозаправки, 420 литров – питьевая вода, 43 килограмма сжатого в баллонах азота, а также около 1,2 килограмма различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в частности еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.

Кроме того, корабль снабдили аппаратурой и оборудованием для систем станции и экспериментов: "Вампир" (выращивание кристаллов в электровакуумной печи), "БТН-Нейтрон-2" (изучение спектра нейтронов), "3D-печать" (трехмерная печать из полимеров) и других.

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников также добавил, что на "Прогресс" загрузили свежие фрукты и сладости, сушеное мясо, а также консервы для космонавтов.

Между тем грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором. Так, во вторник, 19 ноября, в 23:09 по московскому времени были запущены двигатели космического судна. Они работали около пяти минут, что позволило станции подняться на орбиту примерно на 800 метров.

В этот же день "Прогресс МС-27" вошел в атмосферу Земли, а его несгоревшие элементы рухнули в несудоходном районе южной части Тихого океана. После полугодовой работы в составе российского сегмента МКС грузовик был сведен с орбиты и разрушен.