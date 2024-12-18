Астроном Рублева назвала условие, при котором москвичи увидят звездопад Урсиды

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Жители столицы могут попытаться понаблюдать за звездопадом Урсиды вне города в ночь на 22 декабря, однако сделать это будет непросто. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Эксперт рассказала, что этот метеорный поток получил название по созвездию Малой Медведицы (на латинском – Ursa Minor). Оно интересно тем, что никогда не заходит за горизонт и находится практически в зените. В этом созвездии есть Полярная звезда, поэтому наблюдать метеорный поток можно практически из любой точки Северного полушария и почти всю ночь, отметила Рублева.

Родоначальницей Урсиды является комета 8P/Туттля. Осколки ее ядра при попадании в атмосферу Земли и вызывают метеорный поток, пояснила представитель планетария.

"Максимум придется на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря – ночь зимнего солнцестояния. Обычно при этом звездопаде не очень много вспышек: в этом году ожидается до 10 метеоров в час", – указала специалист.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Условия для наблюдения не очень благоприятны: Луна будет вблизи последней четверти и засветит небо. Но все-таки можно попытаться посмотреть на звездопад за пределами Москвы при ясной погоде.

Ранее россиян предупредили, что максимальная активность Солнца в текущем цикле может прийтись на лето 2025 года. Однако конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

