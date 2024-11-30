С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз" со спутником "Кондор-ФКА" №2

Фото: ТАСС/Роскосмос медиа/Иван Тимошенко

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с высокодетальным радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Это следует из трансляции госкорпорации "Роскосмос".

Головная часть ракеты "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" со спутником успешно отделилась от третьей ступени и была выведена на опорную орбиту.

"Кондор-ФКА" с орбиты будет осуществлять картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг, а также разведку природных ресурсов. Радиолокационный спутник может наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде, для него, в отличие от оптических спутников, облака не являются помехой. Эти возможности с его помощью позволяют составлять карты ледовой обстановки и для прокладки маршрутов судов по Северному морскому пути.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором. Так, во вторник, 19 ноября, в 23:09 по московскому времени были запущены двигатели космического судна. Они работали около пяти минут, что позволило станции подняться на орбиту примерно на 800 метров.

В этот же день "Прогресс МС-27" вошел в атмосферу Земли, а его несгоревшие элементы рухнули в несудоходном районе южной части Тихого океана. После полугодовой работы в составе российского сегмента МКС грузовик был сведен с орбиты и разрушен.

