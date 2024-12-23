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23 декабря, 23:55

В мире

Новости мира: на Гавайях проснулся опасный вулкан Килауэа

Новости мира: на Гавайях проснулся опасный вулкан Килауэа

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На Гавайях вновь проснулся вулкан Килауэа. Потоки горячей магмы и клубы дыма засняли ученые. Этот вулкан назван самым опасным из тех, которые находятся на территории США. Он извергается более 40 лет. За годы активности вулкан уничтожил несколько сотен домов, которые располагались поблизости.

В американском штате Колорадо сломался горнолыжный подъемник. На высоте оказались 174 человека. Сноубордистов и лыжников спускали при помощи веревок. На спасательную операцию ушло более 5 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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