В Австралии умер 90-летний крокодил из фильма "Крокодил Данди"

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Crocosaurus Cove Darwin

В австралийском зоопарке Crocosaurus Cove скончался крокодил Берт из фильма "Крокодил Данди". Об этом пишет RT со ссылкой на Sky News.

В зоопарке Берт жил с 2008 года. По оценкам специалистов, ему было более 90 лет.

"Он был не просто крокодилом, он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных созданий", – отметили в зоопарке.

Ранее в заповеднике дикой природы в Австралии умер самый крупный из живших в неволе крокодилов Кассиус. Ему, предположительно, было 110 лет, однако точный возраст неизвестен. Крокодил был почти 5,5 метра в длину и весил около тонны. Он проживал в заповеднике с 1987 года.