ФСБ ликвидировала экстремистов, готовивших теракт в Москве

В Москве ликвидировали экстремистов, которые готовили теракт возле отдела полиции. Как рассказали в ФСБ, преступники – уроженцы Центральной Азии, а также члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации.

Они купили автомобиль, разместили в нем газовые баллоны с пропаном и приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

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