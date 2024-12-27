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27 декабря, 13:15

Происшествия

ФСБ ликвидировала экстремистов, готовивших теракт в Москве

ФСБ ликвидировала экстремистов, готовивших теракт в Москве

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В Москве ликвидировали экстремистов, которые готовили теракт возле отдела полиции. Как рассказали в ФСБ, преступники – уроженцы Центральной Азии, а также члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации.

Они купили автомобиль, разместили в нем газовые баллоны с пропаном и приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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