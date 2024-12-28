28 декабря, 10:05В мире
Сильнейшее за всю историю землетрясение произошло в Хельсинки
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 1,1 зарегистрировали в Хельсинки, сообщает News.ru со ссылкой на телекомпанию Yle.
Землетрясение произошло 25 декабря, толчки ощущались в районе Кяпюля в центре столицы Финляндии. Эксперты уверены, что это стало самым сильным землетрясением за всю историю наблюдений в городе.
Точных причин не называлось.
До этого землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в ЮАР, его эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей. Сообщения о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступали.
Тем временем ученые предупредили о возможном наступлении глобальной зимы из-за извержений вулканов с вероятностью 1 к 6. Исследователи заявили, что по всему миру необходимо разработать алгоритмы действий на случай подобной катастрофы.